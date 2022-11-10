Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İskele’de de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında İskele’de de anıldı.

Atatürk Anıta önünde düzenlenen tören, anıta çelenklerin konmasıyla başladı. Törende saatler 09.05’i gösterdiğinde, siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İskele’deki törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde bayraklar önce göndere çekildi ardından yarıya indirildi.

Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan ile İsmail Y. Osum, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, dernekler, okullar, öğrenciler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, tören Atatürk’ü anlatan şiirlerle tamamlandı.