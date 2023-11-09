Ulu önderin ölüm yıl dönünde anma mesajları...

KARANFİL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk’ün bıraktığı en önemli eser olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağının altını çizen Karanfil, Kıbrıs Türk halkının da sonsuza kadar Atatürk’ün izinden gideceğini vurguladı.

Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk;Ebediyete intikalinin 85. Yıl dönümünde seni saygı, özlem ve sevgiyle anarken, bizlere miras bıraktığın ilkelere sahip çıkıyor, yaşamımızın son anına kadar da ilkelerine bağlı kalacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum.

Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi yarın da senin izinden gitmeye ilelebet devam edecektir. Ruhun şad olsun”.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve ideallerinin her zaman rehberleri olmaya ve yollarını aydınlatmaya devam edeceğini kaydetti.

TMT Mücahitler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 85’inci yıldönümünde büyük bir, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Dernek, “O’nun önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti; on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratılmış ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini almıştır. Bugün de tüm engellemelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde önemli bir güç ve söz sahibidir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 11:54