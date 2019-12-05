Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, medeniyetlerin ve gıda arzının da esas temelini oluşturan toprağın, doğal kaynaklar arasında en önemli kaynaklardan birisi olduğunu vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, “Dünya Toprak Günü’’ dolayısı ile mesaj yayımladı.

Uluçam mesajında, toprağın önemine dikkat çekerek toprağın geçmişi hakkında bilgi verdi.

Uluçam, her yıl 5 Aralık’ta farklı bir tema konusu ile farkındalık yaratabilmek adına toprağın önemine dikkat çekildiğine işaret etti.

Uluçam, bu yıl, "Toprak erozyonunu durdur, geleceğe sahip çık" sloganıyla dünya çapında çeşitli etkinlikler yapılmakta olduğunu belirterek, toprağın yiyeceklerden yaşanan çevrenin ekolojisine kadar günlük hayatı etkilediğini ifade etti.

Toprak için en büyük tehditlerden birinin de “erozyon” ya da “kötü kullanım uygulamaları” olduğunu belirten Uluçam şunları kaydetti:

“İnsanoğlu bir ekip, bin aldığı tarım toprakları sayesinde varlığını bugünlere kadar sürdürebildi fakat günlük çıkarlar uğruna, geleceği düşünmeden yok edilen tarım toprağının, bir santime kalınlıkta oluşabilmesi için yaklaşık 700 yıl zamana ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. Unutmamak gerekir ki, toprağı koruyarak yaşanabilir bir gelecek mümkün olacaktır.’’