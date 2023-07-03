Uluçay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komitesi toplantısına katıldı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği adına Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komitesi toplantısına katıldı.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal içerikli konuların görüşüldüğü toplantıda iki başlıkta söz aldı.
Sağlıklı yaşlanma ile ilgili yaşlı nüfusa daha iyi hizmet verilmesi ve gençlik ile ilgili konuşan Uluçay, her iki konuda da özelde Gazimağusa genelde KK TC’deki yerel yönetimlerin bakışı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.