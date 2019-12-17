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Uluçay, Bakü'de TÜRKPA toplantısına katılacak

Uluçay, Bakü'de TÜRKPA toplantısına katılacak
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi’nin davetiyle, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA)  9. Genel Kurul toplantısı katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye hareket etti.

Evsahipliğini Azerbaycan Milli Meclisinin yaptığı Türkpa Genel Kurul toplantısına üye ülkeler Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan katılım sağlarken, Özbekistan ve Macaristan parlamentolarının da temsil edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın temaslarını tamamlamasının ardından 20 Aralık günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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