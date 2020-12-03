Uluçay, Beydağlı için mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Meclis Başkan Yardımcılarından Gülboy Beydağlı’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkeye önemli hizmetlerde bulunan Beydağlı’yı yitirmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu ifade eden Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

“1998 yılında aktif siyasete Milletvekili olarak adım atmış, 2007 – 2008 yılları arasında ise Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yerini getirmiş Dr. Gülboy Beydağlı’nın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”