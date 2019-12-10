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Uluçay: "Bölge ülkelerinin huzur ve refahına katkı sağlayacak"

Uluçay: "Bölge ülkelerinin huzur ve refahına katkı sağlayacak"
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Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği’nden bir heyet, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 12.30’da  gerçekleşen görüşmede  konuşan Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesinin bir insan hakları mücadelesi olduğunu kaydetti.

BM’nin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık hakkını kullanarak kurduğu cumhuriyeti tanımayarak, kabul etmeyerek insan haklarını ihlal ettiğini söyleyen Işık, bölge barışını sağlamak ve belirsizliğe son vermek için BM’yi KKTC’yi tanımaya davet etti.

Işık, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “yılın insan hakları onursal başkanı” olarak ilan ettiklerini de kaydetti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, milletvekilleri olarak ülkenin daha ileriye gitmesi; Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Uluçay, Kıbrıs sorununa BM  parametrelerine dayalı, siyasi eşitlik temelinde, her iki halkın  ve garantör ülkelerin  çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya ulaşılması ile bölge ülkelerin huzur ve refahına katkı sağlanacağını söyledi.

Hidrokarbon konusunda uzlaşıya varılmasının hem  Kıbrıslı Rum hem Kıbrıslı Türkler hem de bölge ülkeleri ve tüm Doğu Akdeniz için yararlı olacağını dile getiren Uluçay, Türkiye’nin yapılan anlaşmalar uyarınca bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdüreceğini de vurguladı.

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