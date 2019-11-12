Uluçay, Cumhuriyet Kupasına katılan takımların temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve bu akşam başlayacak Cumhuriyet Kupası’nda yer alacak futbol takımlarının temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, heyet adına söz alan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın, dostluk ve kardeşlik noktasında bir birinden ayrı olmadıklarını söyleyerek KKTC’nin Cumhuriyet Bayramını kutladıklarını belirtti.

Aydın, Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı’nın da selamlarını getirdiklerini ifade etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, bir yandan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için hazırlıkları sürdürürken diğer yandan bütçe Komitesi görüşmelerinin başladığını söyleyerek, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turnuvanın geçen sene ilkini gerçekleştirdiklerini anımsatan Uluçay, turnuvaya katkı koyan tüm takımlara teşekkür etti.

Turnuvayı düzenlerken, bir taraftan Cumhuriyet Bayramını kutlarken diğer yandan da spor ambargosunun kırılması yönünde bir mesaj vermek istediklerini vurgulayan Uluçay, özellikle takım sporlarında ülke olarak karşı karşıya kalınan sorunların ortada olduğunu belirtti.