Uluçay'dan 29 Ekim mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük bayram’ olarak nitelendirdiği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın hepimize kutlu olmasını diler, Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygıyla yad ederim.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 97 yıl önce bugün büyük mücadeleler ve fedakarlıklar verilerek modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu kaydeden Uluçay, Ulu Önder Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” dediğini ve muasır medeniyetler seviyesini hedef göstererek Türk milletine emanet ettiğini belirtti.

Türk Milletinin de Cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplumsal varoluşunun vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsediğini ve aradan geçen 97 yılda karşılaştığı sorunların üstesinden Cumhuriyet rejimine olan sadakatiyle geldiğini kaydeden Uluçay, “Şüphesiz, bugün de karşı karşıya olduğu sorunları aynı sadakat, birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf ederek Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacaktır.” dedi.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının da, Türk milletinin varoluş mücadelesinin en başından bugüne kadar, laik ve hür yaşamın mihenk taşı olan cumhuriyet rejimi ile birlikte tüm Atatürk inkılaplarını benimsediğini ve Kıbrıs’ta hayata geçmesi için büyük mücadeleler verdiğini belirtti.

Uluçay mesajında, “Bu vesileyle bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yoldan şaşmadan yürüyen Cumhuriyet Meclisi’miz ve Kıbrıs Türk halkı adına Türk Ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi saygıyla yad ederim.” ifadelerine yer verdi.