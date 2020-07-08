Uluçay'dan taziye mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, hayatını kaybeden Kırgızistan Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı Chynybay Tursunbekov için taziye mesajı gönderdi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Uluçay, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’a hitaben gönderdiği mesajda; Tursunbekov’un vefatı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek şahsı, Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini iletti.

Mesajında, KKTC ile Kırgızistan halkının güçlü bağlarına işaret eden Uluçay, hayatını kaybeden Tursunbekov’un bu çerçevede ülkeyi birçok kez ziyaret ettiğini ve Kıbrıs Türk halkına karşı yakınlık ve dostluk gösterdiğini vurguladı.