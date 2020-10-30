Uluçay, deprem ile ilgili mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Ege Bölgesinde meydana gelen meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün öğleden sonra Ege Denizi’nde meydana gelen ve Ege Bölgesi’nin tamamında şiddetli bir şekilde hissedilen deprem felaketini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

İzmir ve çeşitli bölgelerde bina enkazları altında kalan kardeşlerimizin olduğu, can kayıplarımızın ve yaralılarımızın olduğu haberleri bizleri derinden üzmüştür.

Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diler, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye Halkı’na geçmiş olsun dileklerimi sunar, dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirmek isterim.

Hepimize geçmiş olsun”