Uluçay, DSP Genel Başkanı'nı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıslı Türklerin, 50 yılı aşkın süredir, uluslararası hukukun parçası olmak için uğraş verdiğini söyledi.

Uluçay, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC’nin Türkiye ve özellikle DSP için ayrı bir öneme sahip, kardeş bir vatan olduğunu dile getirdi.



Uzun yıllar KKTC’nin tanıtılması için mücadele verdiklerini ifade eden Aksakal, kapısında Türkiye bayrağı ile birlikte KKTC bayrağı da dalgalanan tek partinin DSP olduğunu belirtti ve bunu yansıtan bir anı tabağını Başkan Uluçay’a takdim etti.



ULUÇAY: “ULUSLARARASI HUKUKUN PARÇASI OLMAK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise ülke insanının ekonomik ve refah seviyesi arttırmak için Türkiye’yle de yakın iş birliği ile yıllardan beridir bir mücadele verildiğini söyledi.



Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukukun bir parçası olmak için uğraş verdiğini kaydeden Uluçay, 50 yılı aşkın süren mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.



Cumhuriyet Meclisi’nin TBMM ile yakın iş birliği olduğunu dile getiren Başkan Uluçay, her zaman için TBMM’nin deneyimlerinden yararlandıklarını belirtti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakasına rastlanmasıyla ilgili Uluçay, gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yapıldığını, Bakanlar Kurulu’nun da olağanüstü toplandığını hatırlattı.



En az hasarla bu olayın atlatılması temennisinde bulunan Uluçay, “Cumhuriyet Meclisi’nde siyasi partilerle birlikte hükümetin bu konuda yapacağı çalışmalara, üzerimize düşen desteği vereceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 16:08