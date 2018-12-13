Uluçay, İstanbul'a gidiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Parlamentolararası Kudüs Platformu tarafından düzenlenecek konferansa katılmak amacıyla bu akşam İstanbul’a gidiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle konferansta yer alacak Başkan Uluçay’ın heyetinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da yer alıyor.

İstanbul’da 13-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek konferansa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanısıra bir çok ülkeden Meclis Başkanının katılması bekleniyor.

Başkan Uluçay’ın 16 Aralık’ta KKTC’ye dönmesi bekleniyor.