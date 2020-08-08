Uluçay: "Kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum"

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Erenköy Direnişi’nin 56. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bir mihenk taşı olan Erenköy Direnişinin 56. yıldönümünde kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Kıbrıs Türk halkının özgür ve onurlu bir yaşam sürme kavgasının ve varlığını sürdürme mücadelesinin en önemli eşiklerinden biridir Erenköy Direnişi… Bu uğurda her türlü fedakarlığı göze alan kahramanlarımız olan borcumuzu ödemek mümkün değildir.

Bağımsızlık ve özgürlüğümüz için bir avuç üniversite öğrencisinin ortaya koyduğu destansı direnişi selamlıyorum.

Erenköy, büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilmiş tarihi bir mirastır.

Sahip çıkmak, değerini bilmek ve geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması için dersler çıkarmak her birimizin tarihi ödevidir.’