Uluçay: "Kıbrıs Genç Tv’nin bugünlere gelmesinde katkısı olanları kutlarım"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Genç Tv'nin kuruluşu yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Ertan Birinci,

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

Büyük uğraşlarla bugüne getirdiğiniz Kıbrıs Genç Tv’nin 23.yaş gururunu sizinle birlikte yaşamaktayım.

Basın sektörümüzün zor şartlarda yayın hayatlarını sürdürmekte olduğunun bilinciyle 23 yıl boyunca Kıbrıs Türk halkına ve çok sesliliğe verdiğiniz hizmet çok önemlidir.

Bu duygu ve düşünceler ile şahsınız nezdinde geçmişten bugüne Kıbrıs Genç Tv’nin bugünlere gelmesinde katkısı olanları kutlar, nice başarılı yıllar temenni ederim."

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 12:24