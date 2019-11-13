Uluçay, KKTC’de görev yapan eski komutanları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Meclis’in davetiyle ülkede bulunan, KKTC’de görev yapmış emekli Tuğgeneral Coşkun Kaya ve Albay Murat Dirican’ı kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, emekli Tuğgeneral Coşkun Kaya, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde yaptığı konuşmada, yeniden KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirterek “Burada olmak bizim için görevlerin en yücesidir” dedi.

Kaya, nice 15 Kasım’ları birlikte kutlama temennisini dile getirdi.

Albay Murat Dirican ise, ülkeye geldikleri andan itibaren hiç gitmemiş hissettiklerini, bir vesileyle daha Kıbrıs Türk halkının yüceliğini ve askere olan sevgisini gördüklerini dile getirdi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, 15 Kasım kutlamalarında kendileri ile birlikte oldukları için emekli komutanlara teşekkür etti.

Uluçay, komutanların KKTC’ye büyük hizmetleri olduğunu belirterek, bu hizmetlerin değerinin ölçülmez olduğunu söyledi.

KKTC’de görev yapan diğer komutanları da davet ettiklerini ancak görevde olduklarından dolayı katılamadıklarını ifade eden Uluçay, KKTC’de görev yapmış eski komutanlarla her zaman iletişim içerisinde olmak istediklerini belirtti.