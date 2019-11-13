Uluçay, KKTC’ye gelen Londra Türk Master  takımını kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Kupası futbol maçına katılmak için KKTC’ye gelen Londra Türk Master (LTM) takımını kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu, 2007’den beri 15 Kasım etkinlikleri için KKTC’ye geldiklerini söyledi.

2 yıldır da Meclis’in düzenlediği turnuvaya katıldıklarını ifade eden Çıkıkçıoğlu, master ruhunu yaşatmak istediklerini belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, turnuvada kendileri ile birlikte oldukları için Master takımına teşekkür etti.

Uluçay, sporun ülkenin gelişmesindeki en etkili araçlardan biri olduğuna işaret ederken, 15 Kasım’da bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.