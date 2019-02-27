Uluçay, Liderler görüşmesini değerlendirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İki Lider arasında dün gerçekleşen görüşme ve görüşmede alınan kararları değerlendiren yazılı bir açıklama yayınladı.

Uluçay, açıklamasında şunları kaydetti:

"İki liderin dün (26 Şubat) vardığı mutabakatı önemli ve olumlu buluyor, yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına yardımcı olmasını temenni ediyorum.

GSM operatörlerinin karşılıklı olarak iki tarafta çalışmasının mümkün kılınması ve elektrik ağları arasında bağlantı kurulması tüm Kıbrıs adası sakinlerinin gündelik hayatlarına dokunacak olumlu adımlardır. Ayrıca Kıbrıs adasının tümden mayınlardan arındırılmasına yönelik bir adım olarak gördüğüm her iki taraftan da dokuzar mayınlı alanın temizlenmesi kararını da yürekten kutluyorum. Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleri ile Kıbrıslı Türk sanatçıların 1963 öncesi kayıtlarının karşılıklı iadesini de iki taraf arasında son zamanlarda yaygınlaşan güven eksikliğinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağını umuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız Akıncı ile Rum Lider Anastasiades’i aldıkları kararlardan dolayı tebrik ediyorum.

Sayın Anastasiades’in yetki paylaşımı hususundaki fikirlerini kte, netleştirilmesi ve somutlaştırılmasının çözüm çabalarının yeniden canlandırılmasında hayati önemi haiz olduğuna ilişkin kanaatimi paylaşmak isterim.

Kıbrıs Türk tarafı kararlılık, siyasi liderlik ve irade gösterilecek, siyasi eşitliğimizin sorgulanmasına fırsat vermeyecek, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve takvimlendirilmiş yeni bir çözüm çabasına destek vermeye hazırdır ve bu yöndeki siyasi kararlılığını muhafaza etmektedir."