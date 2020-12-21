Uluçay, mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının, kendi vatanında, kendi kimliği ve özgür iradesiyle hür ve eşit şekilde var olmak için büyük mücadeleler verdiğini belirterek bu uğurda can veren şehitler ve gazilerin sayesinde geleceğe daha güvenle ve umutla baktıklarını kaydetti.

Uluçay, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı, kendi vatanında, kendi kimliği ve özgür iradesi ile hür ve eşit bir şekilde var olmak için büyük mücadeleler vermiştir. Eşit kurucu ortağı olduğu devletinden sürülmüş, canından olmuş, yerinden ve yurdundan edilmiştir.

Bu uğurda can vermiş aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün geleceğe daha güvenle ve umutla bakmaktayız. Adil ve kalıcı bir çözümle artık barış ve huzurun egemen olacağı; geçmişin acılarının bir kez daha yaşanmayacağı, varlığımızın ve haklarımızın yok sayılmayacağı bir gelecek temenni ederim.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, bu onurlu mücadelemizde yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi sevgi ve saygı ile anarım."