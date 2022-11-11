Uluçay: “Mutluyaka’yı kentle buluşturmanın tam zamanı”

Uluçay: “Mutluyaka’yı kentle buluşturmanın tam zamanı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Süleyman Uluçay, Mutluyaka'nın Gazimağusa ile bütünleşme ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, kentin tamamına aynı standartta hizmet vermenin temel görevleri olacağını vurguladı.

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CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mutluyaka Hilal Spor Kulübü'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde iş disiplinini sağlamanın ve mali yapıyı düzeltmenin en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin içinde bulunduğu durumun herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirterek, kendisinin bunun üzerinde durmak yerine Gazimağusa'yı daha iyi duruma getirmek için hazırladıkları projeleri anlatmayı tercih ettiğini söyleyen Uluçay, "Göreve geldiğimizde Gazimağusa Belediyesi’nin her bir kuruşunun hesabını sormaya kararlıyız" dedi.

İşinin başında duran hiçbir belediye çalışanının endişe duymasına gerek olmadığını belirten Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde insan kaynağını akılcı biçimde değerlendirerek Gazimağusa halkının hizmetinde olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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