Uluçay, öğrenciler ile biraraya geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Yakın Doğu Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesinden katılım ile gerçekleşen yaz kampında bulunan öğrencileri Kabul etti.

Meclis Mavi Salonunda gerçekleşen kabulde Uluçay, öğrencilere hitap etti.

Uluçay, konuşmasında gerek ülke gerek ise dünya sorunlarının konuşulması adına yaz okulunun önemli bir zemin oluşturduğuna inandığını ifade ederek KKTC’nin böyle bir organizasyonu üslenmesinin ayrıca bir önem arz ettiğini söyledi.

“Ülkemizdeki Üniversitilerimiz ile gurur duyuyoruz” diyen Uluçay, ülkede üniversiteler ve turizmin ekonomiye de büyük bir kaynak teşkil ettiğini belirtti.

KKTC’de yüksek öğretim alanında büyük bir çaba ortaya konduğuna işaret eden Uluçay, bu çaba neticesinde ülkede 100 Bin civarında öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Ülkede bulunan 19 üniversiteye, açılması beklenen 7-8 yeni başvuru eklendiğini ifade eden Uluçay, dünyadaki bir çok üniversite ile birlikte yürütülen eğitim süreçlerinin eğitimini sürdüren öğrenciler için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Uluçay, etkinliğe katkı koyan Üniversite temsilcilerine teşekkür ederken kamp için KKTC’ye gelen öğrencilerin bu vesileyle ülkeyi de daha yakından tanıyacağını ve gittikleri yerde de KKTC hakkında bilgi vereceklerine işaret etti.

Uluçay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz ülkemizde hem kendi ekonomik refahımızı, hem de bölgemizde bulunan diğer ülkelerin de ekonomik refahını gözeterek bir mücadele içerisindeyiz.Aynı zamanda hem bölge hem de dünya barışına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”

Başkan Uluçay, daha sonar kampa katılan öğrencilerin sorularını yanıtlayarak Cumhuriyet Meclisi’nin işleyişi, Kıbrıs Sorunu ve diğer konularda bilgiler verdi.