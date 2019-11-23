Uluçay: "Öğretmenlerin hak ettiği çalışma koşulları için yapılacak işler var"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, öğretmenlerin hak ettiği çalışma koşulları için yapılacak işler bulunduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin; Kıbrıs Türk halkının aydınlık yarınlara taşınması mücadelesinde öncü ve ilerici bir görev üstelendiklerini, bu uğurda ağır bedeller ödediklerini belirtti.

Uluçay, öğretmenlerin hak ettiği çalışma koşullarının sağlanması için yapılacak işler olduğunu, öğretmenlerin şikayetlerine kulak vermesi ve ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.