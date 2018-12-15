Uluçay, Parlamentolararası Kudüs Platformu konferansında konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Parlamentolararası Kudüs Platformu tarafından düzenlenen konferansa katılmak amacıyla gittiği İstanbul'da temaslarına başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle konferansta yer alan Başkan Uluçay, konferansın açılış etkinliğinde yer aldı.

Konferansın yapıldığı İstanbul Pullman Otelde yer alan açılış etkinliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Kudüs ve Filistin ile ilgili Türkiye'de bulunan Yabancı Meclis Başkanları ve Sivil toplum örgütü temsilcileri konuşmalar yaptılar.

Konferans çerçevesinde KKTC'yi temsilen bir konuşma da yapan Başkan Uluçay, Filistin halkına desteğini belirtti ve katılımcılara Kıbrıs sorunu konusunda bilgiler verdi.

Kudüs’ün , Filistin davasının bir parçası olduğu kadar, haklı mücadelenin sembolü ve en kutsal noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Uluçay, Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunu hiçbir güç, hiçbir ittifakın inkâr edemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının komşu ve kardeş Filistin halkının barış, uzlaşı ve güven içerisinde yaşam mücadelesini takdir ederken, Kıbrıs adasındaki barış mücadelesini de herkesin kazançlı çıkacağı bir şekilde sonuçlandırmak için çaba sarf etttiğini ifade eden Uluçay: “Üzülerek belirtmem gerekir ki, fedakârlıklarımız, aldığımız risk ve sorumluluklar, maalesef, bugüne kadar bizleri istediğimiz noktaya taşıyamamıştır. “dedi.

Konuşmasında Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan süreç ve Crans Montana’da son yapılan toplantılar hakkında da bilgiler veren Başkan Uluçay,on yıllardır sürmekte olan müzakereleri sonuçlandırmak ve adayı barış ve huzura kavuşturmak hususunda Rum tarafının gereken ciddiyeti sergileyemediğini , ihtiyaç duyulan siyasi iradeden yoksun olduğunun görüldüğünü belirtti.

Bu tavrın kırılması ve Rum tarafının aklıselime davet edilmesi nin aynı zamanda bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaç olduğuna işaret eden Uluçay, ucu açık, ilelebet sürecek müzakereler değil, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş kısa ve yoğun yeni bir müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu nihayete kavuşturabileceğini söyledi.

Uluçay, İki-bölgeli, iki-toplumlu, iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm için gereksinim duyulan hemen tüm teknik ve hukuki müzakerelerin yapıldığını anımsatarak “Eksik olan siyasi iradedir, liderliktir, cesarettir” dedi ve kendilerinin Kıbrıs Türk tarafı olarak hazır olduğunu, gerekli cesaret ve liderliği de göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs adasının tüm yeraltı ve yer üstü doğal kaynaklarının iki halkın ortak malı olacağı ve birlikte yönetileceği çok uzun zamandır müzakere masasında mutabakat sağlanan bir husus olduğuna dikkati çeken Uluçay şunları kaydetti:

“Hal böyleyken, aklı selim Ada’nın hidrokarbon kaynaklarının birlikte aranması, çıkarılması ve yönetilmesidir. Maalesef bu konuda da Rum tarafı tek taraflı adımlar atmaya devam etmektedir. Bu yaklaşım yeni risklere davetiye çıkarmaktadır. Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası şirketlere verdiği lisansalar, bu laf binaen yapılmakta olan faaliyetler Ada’nın asli unsuru ve eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkının rızası alınmadığından hukuksuzdur, hükümsüzdür ve barışa hizmet etmemektedir. Kıbrıs Türk halkı hakkına, hukukuna ve menfaatlerine sahip çıkmaktan, bu amaç doğrultusunda siyaset geliştirmek ve gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir. Benim umudum, beklentim ve temennim aklı selimin galip gelmesi, Ada’nın iki halkının işbirliği içerisinde hareket etmesi ve başta hidrokarbonlar olmak üzere tüm diğer alanlarda ortak bir kader bilinciyle ele ele vermesi ve hareket etmesidir.”

Uluçay, tüm ülkelerin sorumluluklarını bilmeleri, atacakları adımların olası sonuçlarını hesaba katmaları ve çözüm üretecek, diğer ülke ve halkların haklarını, onurlarını ve tarihi bağlarını çiğnemeyecek şekilde davranmalarının hayati önem arz ettiğine vurgu yaparak,bu hassasiyetlerin özellikle de Kudüs için gösterilmesinin şart olduğunu belirtti.

Uluçay: “Filistin’e, Kıbrıs’a, zulmün kol gezdiği coğrafyalara ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik dilerim” dedi.

Başkan Uluçay temasları çerçevesinde ayrıca, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın konuk heyetlerle yaptığı tanışma toplantısı ve konuk heyetler onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Parlamentolararası Kudüs Platformu 2.konferansına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın heyetinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da yer alıyor.

Uluçay ve heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.