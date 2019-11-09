Uluçay: "Saygı ve hayranlıkla anıyorum"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 10 Kasım nedeniyle mesaj yayınladı.

Uluçay mesajında, "Kıbrıs Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine daha ilk günden gönül vermiş, her zaman heves ve kararlılıkla takipçisi olmuştur. İngiliz sömürge idaresinde dahi, Kıbrıs Türk halkı Atatürk’ün çizgisinden sapmamış, tüm olumsuzluklara rağmen bu yoldaki yürüyüşünü devam ettirmiştir. Halkımızın O’na, ilkelerine ve devrimlerine bağlılığı güçlenerek devam ederken, her 10 Kasım kaybımızın büyüklüğü ve önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır." dedi.

Uluçay mesajına şu sözlerle devam etti.:

"Kıbrıs ve bölgemizin yine gerginlik ve çatışma ile anıldığı şu günlerde, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm için yeni girişimlerin yapılacağı bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum ki, giderek daralmakta olan çözüm fırsatı ötelenmez.

Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” sözünün herkese rehberlik etmesini ve Kıbrıs sorununa çözüm girişimlerinin bu ruhla yürütülmesini temenni eder, Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa intikalinin 81. yılında saygı ve hayranlık ile anıyorum."