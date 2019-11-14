Uluçay, TÜMBİFED heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Adada bulunan Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan TÜMBİFED Başkanı Cemil Bilge, Federasyon olarak güzel ve anlamlı bir günde KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, bu ziyaretlerin kendileri için büyük bir destek olduğuna işaret ederken Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Yaşanan bir takım ekonomik sıkıntılara rağmen, geleceğe dair kararlı adımları atmaya devam edeceklerini ifade eden Uluçay, geleceğe daha güzel bir ülke bırakmak için yöneticiler olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.