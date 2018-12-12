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Uluçay, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı'nı kabul etti
Kıbrıs
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:33
Burhan Canbaz
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Tel: 2272571
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