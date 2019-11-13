Uluçay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki Şube Başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet meclisinden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

IŞIK

Dernek Başkanı Mustafa Işık konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının yıllar süren bağımsızlık mücadelesinin haklı bir gerekçesi olarak kurulan KKTC’nin kuruluşunun 36.yıldönümünü birlikte gururla kutladıklarını söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının bütün imkânsızlıklara rağmen ortaya koymuş olduğu iradenin asla unutulamayacağını belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin gelişmesi için verilen mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Uluçay, bu mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirttiği konuşmasında “Geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize refah içerisinde yaşanabilir bir ülke miras bırakmak için sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

Zaman zaman eksiklikler olsa da bunları hep birlikte giderdiklerini vurgulayan Uluçay, amacın hep beraber daha güzel bir ülke yaratmak olduğunu ifade etti.