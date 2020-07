Uluçay: "Ülke için önemli konularda kararlı adımlar atılmalı"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke için elzem ve önemli konularda daha hızlı hareket etmek gerektiğini, kararsızlık değil aksine gereken iradenin ortaya konarak kararlılık göstererek adım atılması gerektiğini vurguladı.

Uluçay, özellikle bu dönemde sağlıkla ilgili düzenlemelerin acilen ele alınması ve bitirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun ekonomi ve turizme de olumlu yansıyacağını, ayrıca bugünden alınacak önlemlerin bu yıldan çok 2021 ve 2022 yılları için önem taşıdığına ve elzem olduğuna işaret etti.

Meclis Başkanı Uluçay, 1 Ekim’de Meclis olağan çalışmaları için sembolik bir açılış yapılacağını da ifade ederek, “Seçim sürecinde genel kurul yapılamayabilir ama biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürüteceğiz ve ülkenin yararına olacak şekilde el birliğiyle hep birlikte canla başla çalışacağız” dedi.

Uluçay, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl Meclis’te 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonunun yapılmayacağını da bildirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Meclis çalışmalarını, geride kalan yasama yılını ve Covid-19 ile başlayan yeni dönem çalışmalarını değerlendirdi.

Uluçay, 2019 Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini, bütçe ve diğer komitelerin organize edildiğini ancak Mart ayında Covid-19 pandemisi ve bununla mücadele tedbirlerinin Meclis çalışmalarını etkilediğini anımsattı.

Yaklaşık iki ay Meclis’in kapalı bir dönem geçirdiğini ifade eden Uluçay, Covid-19 ile mücadele sürecinde Meclis olarak, ülkenin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmek için hükümetin çalışmalarına katkı koymaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu konuda İlk yapılan katkının Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi konusunda olduğunu ve Mart’ın ikinci haftasında bunu ertelediklerini ifade eden Uluçay, Covid-19 ile mücadele ve alınan tedbirlere bakıldığında o dönem yapılması gerekenin de bu olduğunu söyledi.

Uluçay, bu süreçte iş yerleri, kamu, mahkemeler her yerin kapandığını, bu çerçevede tüm olumsuzlukların değerlendirildiğini ve seçimin 6 ay ertelendiğini anımsattı.

Meclis’in 2 ay kapalı kaldığı süreç içinde siyasi parti başkanları ve hükümet üyeleri ile yapılan istişareler sonucu Covid-19 gündemiyle 2 özel oturum yapıldığını ifade eden Uluçay, bu toplantılarda milletvekillerinin süreç ile ilgili görüş ve önerilerini aktardığını belirtti.

“KARARLARDA GÖRÜŞLERE DAHA FAZLA YER VERİLSEYDİ FARKLI OLABİLİRDİ”

Oturumlarda Covid-19 ve ekonomi üzerine çok önemli görüş ve öneriler ortaya çıktığını ifade eden Uluçay, sağlık ve ekonomi alanındaki sorunların ciddiyetine işaret ederek, sorunların aşılması için ciddi anlamda bir çalışma gerektiğini kaydetti.

Bu süreçte ilgili kesimlerin görüş ve önerilerini milletvekillerinin Meclis genel kuruluna ve hükümet gündemine taşıdıklarını ifade eden Uluçay, “Hükümet bu görüş ve önerilere kararlarında yer verdi aslında, belki de daha çoğuna yer vermiş olsaydı bugün gelinen tablo daha farklı olabilirdi” ifadelerini kullandı.

“HASTANE GEREKLİYDİ”

Özellikle Pandemi Hastanesinin gerekliliğinin önemine o günlerden işaret edildiğini, ısrarla gündeme taşındığını ifade eden Uluçay, çünkü ekonomik sıkıntıların aşılması ve ekonomik açılımın sağlanabilmesi için de bu hastanenin gereklilik olduğunu kaydetti.

Uluçay, Pandemi Hastanesi konusunda, bu süreçteki tüm tartışmalılar ve açıklamalara rağmen bugüne gelindiğini, açılımın olduğunu fakat sağlık alanında bir dizi tedbirleri alamadıklarından dolayı ekonominin de daha kaygan bir zeminde kaldığını belirtti.

Basında da bu konunun yoğun bir şekilde yer aldığını ve tartışıldığını ifade eden Uluçay, bu yüzden bu tür önemli konularda daha hızlı hareket etmek gerektiğini, kararsızlık değil aksine gereken iradenin ortaya konarak kararlılık göstererek adım atılması gerektiğini vurguladı.

Ülke ekonomisi için, gidişatı daha net bir şekilde şekillendirebilmek için planlamaların hayata geçirilebilmesi için sağlıkla ilgili düzenlemelerin acilen ele alınması ve bitirilmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, gözlemlerine göre bu konuda Hükümet ve partilerin yanında tüm kesimlerin ülkedeki gidişatın düzelmesi ve daha iyiye gitmesi için hemfikir olduğunu kaydetti.

Herkesin sorunların çözümü için uğraş verdiğini ancak bunun daha planlı ve organize olması gerektiğini ifade eden Uluçay, böylece istenilen sonuçlara daha erken ulaşılabileceğini söyledi.

Uluçay, Güneyden geçişlerin açıldığını, ilerleyen günlerde geçişlerin de artacağını ifade ederek, bunun ekonomiye yansımasının söz konusu olacağını, bu çerçevede Pandemi Hastanesinin de tüm altyapısıyla bugün hazır olmuş olsaydı, açılımla artan ekonomik aktivitelerin daha da artmış olacağına işaret etti.

“BUGÜNDEN ALINACAK ÖNLEMLER 2021 VE 2022 İÇİN ÖNEMLİ”

Bu süreçte hastane olmuş olsaydı kapılar açıldığı günden artan ekonominin daha da artmış olacağını, esnafın da ekonomik açıdan rahatlamış olacağına işaret eden Uluçay, ticaret aktivitelerinin bu süreçte çok olumsuz etkilendiğini, özellikle turizm ve inşaat sektöründe ciddi sıkıntılar bulunduğunu ifade etti.

Uluçay, bu sıkıntıların 2020 yanında 2021’i de etkileyecek önemli bir sorun olduğunu, bu yüzden bugünden ortaya konacak çabaların 2020’den çok 2021-2022 için önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluçay, bugünden turizm ve inşaat sektöründe ciddi adımlar atılmazsa 2021 ve 2022’de oluşması muhtemel ekonomik potansiyelin kaybedilebileceğini ifade etti.

Sağlık ve ekonomi alanında bu çalışmaların yerine getirilmesi gerektiğini, yöneticiler olarak bu konuda birlikte çalışarak el birliğiyle ülkenin geleceği açısından gerekli çalışmaları ortaya koymaları gerektiğini ifade eden Uluçay, şöyle devam etti:

YAZ AYLARINDAKİ MECLİS ÇALIŞMALARI

“Özellikle yıllardır ekonomide çok daha iyi yerlere gelebilmesi için bazı yasal altyapı çalışmalarını yapılabilmesi için ve geçmişte yapılıp da Meclis’in gündemine gelen ancak hükümetler değiştiği için kadük olan ve daha sonra gelen hükümetler geldiği zaman tekrar Meclis gündemine gelen yaklaşık 8-10 tane yasa tasarımız var. Bu yasa tasarıları üzerinde neredeyse bütün siyasi partilerin ortak bir konsensüsü var. Yıllar itibariyle değişen hükümet dönemleri nedeniyle mecliste tamamlanamamış ülke için önemli yasalar mevcuttur. Biz bu dönemde bunların ele alınması ve yasama faaliyetlerinin Meclis katında tamamlanabilmesi için milletvekillerimizle birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdik. Yaklaşık 2 aydır her gün 2 komitemiz çalışmaktadır.

1 Temmuz itibariyle normalde Meclis Genel Kurulu tatile girecekti ama biz bu yıl ‘olağanüstü birleşim’ formatında Meclis çalışmalarının sadece her gün komite de değil genel kurul çalışmalarıyla, komitede tamamladığımız yasal altyapı çalışmalarını genel kurul aşamasında da tamamlayalım ve bir sonraki yasama dönemine kalmasın bittiği anda hayat bulsun. Bütün parti başkanlarımızla mutabakata vardık ve 1 Temmuz sonrasında da haftada 1 genel kurul çalışması diğer günlerde de yoğun komite çalışmaları yapılması konusunda genel kurul çalışmalarını organize ettik.

Neden ‘olağanüstü birleşim’ formatında; çünkü geçmişte yapılan bazı tartışmalar kapsamında Anayasadaki 1 Temmuz-1 Ekim tatil hükmünden dolayı yasalar tartışılır olmasın diye biz bu sürecin Anayasal olarak da ele alındığında olağan değil olağanüstü olarak yürütülebileceğini düşündük, savcılıkla konuştuk, sıkıntı yaşamayacağımızı gördük. Bunun üzerine gruplar arası mutabakatla haftada 1 Meclis genel kurulu diğer günlerde de komiteler yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Bu süreçte ihtiyaç duyulan Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Tüketicilerin borçlanması ile ilgili yasa tasarısı geçirildi, işletmelerin rahatlaması amacıyla bütçe komitesi hazırlanan yasa tasarısı üzerinde çalışıyor, Suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi yasa tasarısı çalışmaları devam ediyor, bu süreç bize ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçirilmesi hususunda bir fırsat yaratmış olacak.

YASA ÇALIŞMALARI

Yine pandemi süresi dolayısıyla yitirilen zaman aşımının yitirilmemesi için yasal çalışma yapıldı, AB uyum komitesi uzun yıllardır konuşulan hal yasasını görüşmektedir, Aynı zamanda AB ile hayvan hastalıkları konusunda başlatılması öngörülen bir proje vardır, bunun da yasal altyapı çalışmalarını görüşüyor. Çalışmalar tamamlanırsa önümüzdeki hafta genel kurulda hayat bulmasını bekliyoruz. İdari işler Komitesi nitelikli eleman için önemli bir yasa olan mesleki teknik yasa tasarısını tamamladı.

Özel Eğitim Yasası da uzun zamandır tartışılıyor, günün ihtiyaçlarına göre hazırlanması için çok ciddi bir çalışma yapıldı, idari komitemiz bunun üzerine de yoğunlaşacaktır. Dilekçe komitesi de toplantılarına başlayacak.

Dolayısıyla biz yaz döneminde normalde yapılması gereken bütçe çalışmalarına paralel komitelerimiz de çalışması yanında bu dönem milletvekilleri ve personelimizin de katkılarıyla yoğun bir çaba sarfetmekteyiz. Daha itinalı bir çalışma temposuyla çalışmalarımızı tamamlamaya odaklandık.

İnşallah bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz; YSK’nın açıklayacağı seçim takvimine kadar genel kurul çalışmalarımızı olağanüstü birleşim formatında devam ettirmektir. Varılan mutabakat gereği YSK’nın seçim takvimini başlattıktan sonra genel kurul çalışmalarına ara vereceğiz.”

“1 EKİM’DE SEMBOLİK AÇILIŞ”

“1 Ekim’de Meclis olağan çalışmaları için sembolik bir açılış yapılacak” diyen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “seçim sürecinde genel kurul yapılamayabilir ama biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürüteceğiz ve ülkenin yararına olacak şekilde el birliğiyle hep birlikte canla başla çalışacağız.” Şeklinde konuştu.

Sağlığın her şeyden önce geldiğini, o yüzden ilk önce sağlık sonra ekonomi bilinciyle ülke yararına yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Uluçay, hükümete de katkılara devam edeceklerini söyledi.

Yasa gücünde kararnamelerin yasallaşması için de katkıların devam edeceğini ifade eden Uluçay, mümkün olduğunca bu süreçte kararname değil yasalarla süreci devam ettirmek istediklerini, bu yönde katkıya tüm milletvekillerinin hazır olduğunu kaydetti.

Uluçay, süreci birlikte yürütmek ve ülkenin ihtiyaç duyduğu adımların birlikte atılmasının kendileri için en önemli husus olduğunu söyledi.

“20 TEMMUZ RESEPSİYONU YAPILMAYACAK”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine değinerek, her yıl kutlamalar için yurtdışından basın mensupları ve parlamenterlerin özel davet edildiğini ancak bu yıl salgın dolayısıyla tedbirler alındığını ve davetlerin yapılmayacağını kaydetti.

Törenlere sadece TBMM’den bir heyetin katılmasının beklendiğini, bunun da sürece göre olumsuz tablo ortaya çıkmazsa olacağını ifade eden Uluçay, ayrıca Meclis bahçesinde her yıl yapılan Resepsiyonun da Pandemi önlemleri çerçevesinde yapılmayacağını söyledi.

Devletin bu zor süreçte yaptığı harcamalara da kaynak yaratılması adına böyle bir öngörülerinin olduğunu ifade eden Uluçay, 20 Temmuz’un sembolik olarak kutlanacağını, bu çerçevede Meclis futbol takımının engelli basketbol takımı ile basketbol, KKTC master futbol takımı ile de futbol karşılaşması yapacağını kaydetti.

Uluçay, “Amacımız, sağlık ve ekonomi alanında adımların atılması hususunda el birliğiyle hareket ederek, birlikte çözümler üreterek bu süreci en az sıkıntılarla atlatmak ve ülkede gerçekten zorluk yaşayan insanlarımızın işletmelerimizin kurumlarımızın bir şekilde süreci geçirebilmesi için ortaya faydalı sonuçlar çıkarmaktır” dedi.

Uluçay, bu çerçevede Meclis’te hükümet ve milletvekilleri olarak hep birlikte çalışmaları durumunda arzu edilen sürece hep birlikte ulaşabileceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Pandemi önlemleri çerçevesinde Meclis çalışmalarına basın ve izleyici alınmaması uygulaması konusunda sorulan soruya da, Meclis’te genel kurul ve komite çalışmalarında hijyen kurallarının uygulandığını, basın bürosunun hizmet sağladığını ve önlemlerin devam ettiğini, gelişmelere göre değerlendirme yapılacağını söyleyerek yanıt verdi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAKTIR”

Uluçay, 11 Ekim tarihinde de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Anayasa değişikliğini halkoyuna sunacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Yargıç sayısının artırılmasını öngören bu değişiklik yargıda işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak açısından ülkemiz için önemli bir adım olacaktır. Anayasa elbette bugünün ihtiyaçları kapsamında bir çok noktada yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Mutlak surette kapsamlı bir çalışmayı daha sonra hazırlamak gerekecektir.”

"BEDELLİ ASKERLİK YASASINDA DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Bedelli Askerlik Yasasında da özellikle Covid-19 tedbirleri çerçevesinde bir dizi değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Uluçay, bu konuda hazırlanan tasarının komitede ivedilikle ele alınacağını söyledi.

Uluçay, ülkenin ihtiyaçları ve olanakları çerçevesinde en iyi şekilde Meclisin olağanüstü birleşim formatındaki toplantılarında yasalaştırmaya çalışılacağını kaydetti.

Uluçay, bu yılki yasama yılında 2 Olağanüstü birleşim, 61 de olağan birleşim yapıldığını ifade ederek, Genel Kurula sevkedilen yasa tasarıları ve Genel Kuruldan onay alan yasaları şöyle sıraladı:

“GENEL KURULA SEVKEDİLEN YASA TASARILARI”

“Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı.

“GENEL KURULDAN ONAY ALMIŞ YASALAR”

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık (Değişiklik) Yasası, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasası, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, Tüketici Kredileri Yasası, Bilişim Suçları Yasası, Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasası, Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasası, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası, Mesleki Yeterlilik Yasası, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası, Çevre (Değişiklik) Yasası, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasası, Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa.”