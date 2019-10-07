Uluçay ve Tatar mesaj yayınladı

Bu akşam meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan kaza sonrası Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

Uluçay: "Turunçlu-Ulukışla arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında maalesef yine trafiğe canlar verdik. Üzüntümüzün tarifi yok... Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Acımız çok büyük..." dedi.

Başbakan Ersin Tatar da üzüntüsünü şu cümlelerle ifade etti:

"Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi 2 kişinin ağır yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Ölenlere Allah’tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim."