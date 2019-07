“Ulusal Eylem Planı”nın hedefe ulaşması için adımlar atılmalı"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 2017’de düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” sonrasında oluşturulan beş yıllık “Ulusal Eylem Planı”nın hedefe ulaşması için belirlenen adımların zaman geçirmeden atılmasını istedi.

HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Bilgin Şenyurt Polatcan, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin ortaya çıkmadan önce yok edilmesi konusunda yapılacak çalışmaların ve şiddete uğrayan kadının ayakta durması, şiddetten korunması gibi konuların yasalarla kurallara bağlanmasına ihtiyaç duyulan en önemli konular olduğunu belirtti.

“Geçici önlemlerle protokollerle her zaman ortadan kalkabilecek sistem yaratma yerine, yürütülebilir mevzuat ve bu mevzuatı destekleyecek bütçe imkanlarının sağlanması gerekmektedir” diyen Polatcan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hedeflerini gerçekleştirmek için yürürlüğe girecek mevzuat ile, ev içi şiddetle mücadele yöntemleri, kurumlar arası iş birliği, şiddet mağdurlarına adli yardım-destek hizmetlerinin sunulmasının ivedilik arz ettiğini ifade etti.

Polatcan, 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler doğrultusunda devletin yükümlülüklerini hayata geçirmek için gereğini yapmasını talep ettiklerini dile getirdi ve özetle şunları kaydetti:

“Devlete ait görevlerin yürürlükteki sözleşmelere rağmen yerel yönetimlerin, meslek kuruluşların veya sivil toplum örgütlerinin çabalarına havale edilmesini devletin sorumluluklarını yerine getirmekten uzak durmasını doğru bulmuyoruz.

Yapılacak düzenlemelerde mülteci kadınlar ile tutuklu ve hükümlü kadınların durumlarının da dikkate alınması anlamlı olacaktır.

Her türlü şiddetle ilgili toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim müfredatının gözden geçirilmesi de faydalı bir girişim olarak görülmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin hem personel hem de bütçe kaynağı yönünden güçlendirilmesini, konunun ana omurgası olması için desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sendikamız HAKSEN, ilgili Bakanlıkların ve Dairelerin çalışmalarına katkıda bulunmaya, farkındalık etkinliklerini desteklemeye her zaman hazırdır. Konunun destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

(HA)