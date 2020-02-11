ULUSKON heyeti KKTC'de temaslarda bulunacak

Uluslararası Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği programıyla resmi ziyaret için yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy başkanlığındaki heyet, 12-14 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta resmi ziyaretlerde bulunacak.

Heyet yarın 12.00’de Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM Ofisi’ni, 13.30’da da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’u ziyaret edecek.

Atasoy ve beraberindeki heyet Perşembe günü ise, 09.00’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 11.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 12.00’de 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat, 14.00’te Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından kabul edilecek.