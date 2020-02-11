banner22

ULUSKON heyeti KKTC'de temaslarda bulunacak

ULUSKON heyeti KKTC'de temaslarda bulunacak
banner32

Uluslararası Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON)  Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği programıyla resmi ziyaret için yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. 
ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy başkanlığındaki heyet, 12-14 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta resmi ziyaretlerde bulunacak. 
Heyet yarın 12.00’de Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM Ofisi’ni, 13.30’da da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’u ziyaret edecek. 
Atasoy ve beraberindeki heyet Perşembe günü ise, 09.00’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı  Kudret Özersay, 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 11.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 12.00’de 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat, 14.00’te Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından kabul edilecek. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Bakan Oğuz'dan arpa fiyatının düşürülmesi...
Bakan Oğuz'dan arpa fiyatının düşürülmesi...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿