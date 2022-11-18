Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ev sahipliğinde “9.Uluslararası Acil Tıp ve İç Hastalıkları Kongresi” Acapulco Otel’de başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Genel Sekreteri Dr. Çiğdem Bakkaloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) organizasyonu ile düzenlenen kongre, AKORT Başkanı Prof. Mehmet Gökhan Kara, PUADER Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar, SYHD Başkanı Prof. Dr. Nevrez Koylan ve KTTO Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ’ün yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Taşargöl konuşmasında, acil servisin ve acil hekimliğin önemini vurguladı.

Kongrede, organizasyonu düzenleyen dernek başkanlarına, KTTO başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından plaket takdim edildi.

KKTC’den hekimlerin de katıldığı kongre, Pazar gününe kadar sürecek.