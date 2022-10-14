“Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi”, salı günü AKM’de sanatseverlerin izlenimine sunuluyo

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde 2014–2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi açılıyor.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezinde yer alacak sergi, 18 Ekim Salı günü saat 18.30’da açılacak.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre Kültür Dairesi himayelerinde Girne Belediyesi’nin katkılarıyla, Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde, Kültür Dairesi Girne Halk Kütüphanesi’nde beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na, KKTC de dahil 26 farklı ülkeden toplam 72 sanatçı katıldı.

Serginin küratörlüğünü İpek Denizli, koordinatörlüğünü ise Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale üstlendi.

Sergide, 2014-2019 yılları arasında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların, Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışarak tamamladıkları resim 28 ve seramik eserleri arasından yapılan geniş bir seçki yer alacak.

Farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, ülke sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkân sağlayan sanat buluşmasına, farklı yıllarda onur konuğu olarak katılan ülkenin duayen sanatçılarından Nilgün Güney, İnci Kansu, Emel Samioğlu ve İsmet Tatar’ın eserleri de yer alacak.

Sergi, 28 Ekim’e kadar izlenebilecek.