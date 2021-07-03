Uluslararası Kooperatif Günü’nde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Kuruldu

3 Temmuz Uluslararası Dünya Kooperatif Günü’nde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde yeni bir kooperatif kuruldu.
Yeni kooperatif, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) olarak adlandırıldı.
Gİ-KA KOOP’un hedefi, KKTC’deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymak olarak açıklandı.
Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacaktır. Gİ-KA KOOP toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edecektir ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacak.
Kooperatifin kurucu üyeleri arasında başta GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu olmak üzere aşağıdaki 12 saygın iş kadını bulunuyor:
Berin Avunduk
Hatice Kaptanoğlu Çorba
Didem Kaner
Yeşim Direl
Selen Necat Gürkan
Ayşem Erişir
Çağın Çağatay Karataş
Ziynet Şah
10. M. Şehnaz Çehreli Yerli
11. Özge Özbekoğlu
12. Özlem Özbekoğlu
Gİ-KA Koop, kuruluş belgesini Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın elinden aldı. Törende Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sn. Kemal Deniz Dana da hazır bulundu.