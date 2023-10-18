Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivalinde La Traviata Operası yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivalinde yarın Bellapais Manastırı’nda La Traviata Operası yer alacak.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin eserlerinden "La Traviata" ilk kez Anlatımlı Konser olarak sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Soprano Burcu Uyar (Violetta), Tenor Ayhan Uştuk (Alfredo) ve Bariton Gürhan Gürgen (Germont) Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde sahne alacak. Bu konserde Tiyatro Sanatçısı Osman Ateş de Türkçe ve İngilizce kısa sunumlarıyla sahnede yer alacak. Ayrıca La Traviata Operası’nın en önemli sahnelerinden olan Balo Sahnesinde ise Koro Şefi İpek Kranbay’ın hazırladığı LAGSL Korosu da yer alacak. Konser 20.30 başlayacak.

Festival kapsamında 25 Ekim Çarşamba Bellapais Manastırı’nda Ozan Akkol & Ece Sözer Keman – Piyano Resitali ile yer alacak.

Konser biletleri Deniz Plazalar'dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak: biletfest.com'dan alınabilir.