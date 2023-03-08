Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü için yardım etkinliği düzenledi

Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, KKTC Dayanışma Platformu ve Kıbrıs Türk halkının katkılarıyla, Türkiye’de deprem bölgelerinde evlerini kaybeden insanlar için inşa edilecek 1000 konutluk prefabrik yaşam alanı “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” yapımına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, “Şimdi destek zamanı” ana temasıyla 4-5 Mart tarihlerinde 11.00-17.00 saatleri arasında Namık Kemal Meydanı’nda, Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin satışı yapıldı. Satıştan elde edilen gelir ise Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu tarafından yapılacak bağışa eklenerek yetkililere teslim edilecek.

-Gündoğdu: “Şampiyonlar Melekler Takımını yaşatmak hepimizin boynunun borcu”

Etkinliğe katılan Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu Eğitim Koordinatörü Erkan Gündoğdu, Adıyaman Isias Otel’in yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı kafilenin anısını yaşatmak için yapılacak Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’ne katkı yapmak amacıyla bu etkinliği düzenleme kararı aldıklarını ifade etti ve “Şampiyon Melekler Takımı’nı yaşatmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Yönetim ve veliler olarak yapacakları bağışa, düzenledikleri etkinlikten elde edilen gelirin de ekleneceğini belirten Gündoğdu, yardım kampanyasına destek verenlere şükranlarını sunarken, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Türk milletine de sabır ve baş sağlığı diledi.