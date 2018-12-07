T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, havacılık faaliyetlerinde en iyi standartların yakalanmasının, tüm ülkelerin küresel havacılık sisteminin bir parçası olarak hareket etmesini gerekli kıldığını belirtti.

Özçelik, uluslararası sivil havacılığın evrensel kurallarını belirleyerek dünya genelinde emniyetli ve düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO), 1992 yılında aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş tarihi olan 7 Aralık’ı “Uluslararası Sivil Havacılık Günü” olarak ilan ettiğini ifade etti.

Özçelik şöyle dedi:

“Havacılık faaliyetlerinde en iyi standartların yakalanması, tüm ülkelerin küresel havacılık sisteminin bir parçası olarak hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

Havayolu ulaşımı ülkeler arasındaki mesafeleri kısaltarak, kültürel birliktelik, halklar arası diyalog ve insanlar arasında kurduğu dostluk köprüleriyle dünyamızın sosyal ve ekonomik refahının yükseltilmesinde ve düzenli bir çevrenin inşa edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Sivil havacılık faaliyetlerinin dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi temennisiyle tüm sivil havacılık ailesinin bu gününü kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum.”