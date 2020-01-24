Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı başladı

Gençlik Dairesi’nin Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı, Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampında başladı.

Eğitim 28 Ocak Salı günü sona erecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi kamplarında görev alan Eğitim Şefi ve Liderlerin yanı sıra, liderlik yapmak isteyen gençlerin de yer aldığı eğitimde, Türkiye’den 18, ülkeden ise 7 uzmanın konuyla ilgili eğitimleri yer alacak.

Eğitimlerde, Ergenlik Psikolojisi alanında Psikolog, Sosyolog, Kriz Yönetimi ve Liderlik Uzmanı, Etkinlik Tasarlama Uzmanı, Basit Yaralanmalarda İlk Yardım Uzmanı ve daha birçok konuda uzman eğitimciler yer alacak.

Kantara Gençlik Kampına giderek eğitimleri yerinde takip eden Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, eğitim şefi ve liderlerin görevlerinin çok büyük olduğunu çünkü öznelerinin gençler olduğunu ifade etti.

Gençlere yaklaşımın ve rol model olmanın büyük sorumluluk içerdiğini ifade eden Eren, uzmanlar tarafından verilen seminerlerin kendilerine büyük yarar sağlayacağını vurguladı.

Eren, Türkiye’den gelen misafirlere ve eğitimcilere katkılarından dolayı teşekkür etti.