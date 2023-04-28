Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla düzenlenen “USAR Games 2023 - Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı oyunların açılış töreni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yapıldı. Bugün başlayan oyunlar, 30 Nisan pazar günü tamamlanacak.

Oyunların açılış töreni saat 10.30’da, oyunlara katılan üniversitelerin kortej yürüyüşüyle yerini alması, doğal afetlerde yaşamını yitirenler ile aziz şehitler huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören, konuşmalar, anı fotoğrafı çekimi, meşalenin yakılması ardından ve oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.

Oyunların ödül töreni ve kapanış kokteyli pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

-Amaç farkındalığı artırmak

KKTC’de faaliyet gösteren 13 üniversite arama kurtarma kulübü üyelerinin katılacağı oyunlarla, “deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilk yardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.

Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğru Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi katılıyor.

-Acar

Açılış töreninde ilk konuşmayı GAÜ öğrencisi Ayşegül Acar yaptı. Acar, beklenmeden gelen ve çeşitli zararlara neden olan afetler konusunda alınması gereken önlemlere işaret etti.

Afetlere hazırlıklı ve bilinçli olmanın, yanı sıra hızlı müdahalenin de önemli olduğuna işaret eden Acar, afetlerde yaşam kayıplarını anımsattı ve herkesi andı.

Eğitimlerde görev alan destek veren hocaları ile sivil savunmaya da teşekkür eden Acar, oyunlara katılan herkese başarılar diledi.

-Gezgin

Konsey başkanı Metin Gezgin de, oyunlara katılan, destek veren herkese teşekkür etti. Gezgin, konseyin amacının toplumu ve yönetimi bilgilendirme, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Konsey olarak konferans, seminer çalıştaylar düzenlediklerini ve çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Gezgin, desteğinden ötürü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür etti.

Daha güzel hedeflere yürüyeceklerini ifade eden Gezgin, oyunların çok çekişmeli ve faydalı olacağını kaydetti.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, oyunların dünyadaki ilk organizasyon olma özelliğini taşıdığını ifade etti. Karaca, oyunların uluslararası diyalog amacı taşıdığını söyledi. Karaca, olaylara hızlı müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, araç gereçlerin önemine işaret etti.

Oyunların, öğrencilerin bir araya getirilip, insan kurtarma gibi önemli bir faaliyete katılması açısından önemine işaret eden Karaca, bu oyunlara katılan yabancı öğrencilerin kendi ülkelerine de bunu götüreceğine değindi.

Karaca, benzeri faaliyetlerin geliştirileceğini de ifade ederek, katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, oyunların, arama kurtarma çalışmaları açısından önemine işaret ederek, arama kurtarmada gençlerin ne denli önemli olduğunun son yaşanan olaylarda görüldüğünü söyledi.

Tatar, kendini her alanda çok iyi geliştiren Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile polis ve itfaiyenin çalışmalarına üniversitelerin de bilimle destek vermesinin ülkeye ve halka güven verdiğini vurguladı.

6 Şubat depreminde hayat kurtarmanın öneminin ön planda olduğunu anımsatan Tatar, doğal afetlere karşı ülkenin kurumlarının geliştirilmesi, her zaman hazır ve tedbirli olunmasının önemine dikkat çekti.

Tatar, oyunlara katılan öğrenci ve üniversitelere teşekkür ederek, kapasite artırımıyla arama kurtarma çalışmalarının çok daha başarılı olacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, oyunların açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, uluslararası alanda da bu oyunların sonuçlarının bilimsel açıdan yayımlanmasının hayat kurtarma açısından önemli olduğunu söyledi. Tatar, bu oyunların KKTC’nin de insan hayatına verdiği önemi göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

“İnsanlığın yanındayız” diyen Tatar, KKTC olarak depremin yaşandığı Adıyaman bölgesinde yer aldıklarını, her türlü yardımı ortaya koyduklarını ifade etti ve KKTC devletinin halen orada olduğunu, dost ülkelerle de her zaman dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Tatar, gençlerin, teknolojinin de yardımıyla alacağı eğitimin, KKTC’nin arama kurtarma çalışmaları kapsamında insanlığa yardımda kendini geliştirmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, depremlerde hayatını kaybeden şampiyon melekler takımı ve tüm vatandaşlara Allahtan rahmet diledi.