Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyeti, YÖDAK’ı ziyaret etti

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı ziyaret etti.

YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre, YODAK’ta gerçekleşen ziyarette, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Türkiye’den bazı üniversite rektörlerinin yanında, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru da yer aldı.

Kabulde konuşan Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Kurucu Başkanı Azizoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve KKTC üniversitelerinin de konseyde yer almasının, bilinirlik ve akademik yönelim olarak katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

YÖDAK Başkanı Avcı da konuşmasında, oluşturulan konseyin önemine işaret ederek, sadece Türkiye değil başka ülkelerden de Üniversiteleri bünyesinde barındırmasının sevindirici olduğuna değindi.

Görüşmede, üniversitelere en kaliteli hizmetin sağlanmasına dair birçok konuya da yer verildi.

Açıklamaya göre, görüşmede, Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin bir çok ülkedeki çalışmaları paylaşıldı. KKTC Üniversiteleri’nin de zaman zaman yurt dışında yaşadığı sorunların giderilmesi için bilgi paylaşımında bulunuldu. KKTC’deki Yükseköğretimin önemine ve üniversitelerdeki akreditasyonların ve kalitenin önemine vurgu yapıldı.