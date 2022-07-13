Umut Öksüz: İlaç zamlarının sorumlusu eczacılar değildir

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan ve Muazzez Gazihan’ın sunduğu siyasetin satırarası programına katılarak ilaç fiyatlarına gelen %25 zam ve vatandaş ile eczacının her gün karşı karşıya geldiğini dile getirdi.

Öksüz, Türkiye’de 8 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren ilaç zamlarının, 9 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ülkemize de yansıtıldığını duyurarak, ilaç zamlarının sorumlusunun eczacılar olmadığına vurgu yaptı.

Bayramda en mağdur sektörün eczacılar olduğunu, telefonlarının susmadığını söyleyen Öksüz, “suçu olmamasına rağmen tepki aldık. Bu ülkede fiyatları ve politikaları birlik belirlemiyor. Yapılması gerekenler yıllardır yapılmıyor bu konuda” şeklinde konuştu.

Kendi serumumuzu bile üretemediğimizi ifade eden Umut Öksüz, “Bizim ilacımızı üretmemiz lazım ve bunun için de devletin destek olması gerekir” dedi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ayrıca İlaç tarif etiketi sarı etiketin kalkacağını da açıkladı.

Kendi satış programımızı yazmaya başladığımızı, bunun Türkiye ile entegre olacağını, kendi sistemimiz olacağını da sözlerine ekleyen Öksüz, “Böylece istediğimiz zaman biz yansıtacağız zammı. Bu süre bilinecek ve vatandaş hazırlıklı olacak…” dedi.