Umut Operasyonu: "2 kişi tutuklandı"

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Umut Operasyonu” kapsamında uyuşturucu madde, bir adet hap ve nakit para ele geçirildi. Meseleyle ilgili 2 kişi tutuklandı.Girne’de düzenlenen “Umut Operasyonu”nda ikametgahlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (26 Nisan 2023) Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Umut Operasyonu” kapsamında, 22 yaşındaki M.A.S. ve 23 yaşındaki Z.B.’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 825 Euro, 300 Dolar ve 2 bin 60 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığı bildirildi. Bahse konu şahıslarn tutuklandığı açıklandı.