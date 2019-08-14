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Ünal Akifler hayata veda etti

Ünal Akifler hayata veda etti

Ülkemizin yetişrdiği en önemli ekonomistlerden biri olarak kabul edilen, akademisyen, emekli bürokrat Ünal Akifler, hayata veda etti.

80 yaşında hayatını kaybeden Akifler, bir süredir tedavi görüyordu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2019, 22:30
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YORUMLAR
Ersel Tüccaroğlu
Ersel Tüccaroğlu - 1 saat Önce

Çok değerli bir ekonomistti. ALLAH rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun.

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