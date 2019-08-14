Ülkemizin yetişrdiği en önemli ekonomistlerden biri olarak kabul edilen, akademisyen, emekli bürokrat Ünal Akifler, hayata veda etti.
80 yaşında hayatını kaybeden Akifler, bir süredir tedavi görüyordu.Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2019, 22:30
Ülkemizin yetişrdiği en önemli ekonomistlerden biri olarak kabul edilen, akademisyen, emekli bürokrat Ünal Akifler, hayata veda etti.
80 yaşında hayatını kaybeden Akifler, bir süredir tedavi görüyordu.Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2019, 22:30
Çok değerli bir ekonomistti. ALLAH rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun.