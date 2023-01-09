Ünal Çağıner yaşamını yitirdi

Ünal Çağıner yaşamını yitirdi
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Ülkemizin tanınmış turizmcilerinden Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner yaşamını yitirdi.

1946 Malya doğumlu olan Ünal Çağıner bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi görmekteydi.

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Acapulco Resort, Akgünler Denizcilik ve Tarsan’ın kurucusu olan iş insanı Ünal Çağıner daha birçok alanda ülkede yaptığı yatırımlarla öncü bir isimdi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği  Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve ülkenin tanınmış iş insanlarından Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in  babası olan Ünal Çağıner’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Çağıner’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi  Tangül Çağıner’in yanına  defnedilecek.

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