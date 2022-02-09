Ünal Üstel'den başsağlığı mesajı

Ünal Üstel'den başsağlığı mesajı
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Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Dt.Ünal Üstel, dün akşam gerçekleşen silahlı saldırı sonrası mesaj yayınladı.
Üstel, Mesajında şunları kaydetti:
“Dün akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası, iş insanımız Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

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Polisimizin, olayın yaşandığı andan itibaren geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü bilgimizdedir.
Faillerin bir an önce yakalanması ve  olayın tam olarak aydınlatılması konusunda Polis Teşkilatımızın göstereceği çalışmalara olan güvenimizin tam olduğunu belirtmek isterim.
Halkımızı derinden sarsan bu tür acı olayların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimdir.
Hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, yaslı aileleri, sevenleri ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim.”

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