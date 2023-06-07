Ünal Üstel: Kıbrıs Türkü kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı başaracak

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü’nün ana vatan Türkiye ile iş birliği içinde altyapı sorunlarının tümünü geride bırakarak, girişimcilere destek çıkıp, kamuda etkinlik ve verimliliği artırarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı mutlaka başaracağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün bugün itibarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve medyada çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türkü ana vatan Türkiye ile iş birliği içinde altyapı sorunlarının tümünü geride bırakarak, girişimcilere destek çıkıp, kamuda etkinlik ve verimliliği artırarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı mutlaka başaracak” dedi.

2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ana vatan Türkiye’nin ülkeye sağlayacağı kaynak miktarınınn 9 buçuk milyar Türk Lirası olduğunu kaydeden Üstel, “Türkiye dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yanındadır” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel, “Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya, ümitsizliğe itmeye de kalkışmasın.Hükümetimiz daha önce olduğu gibi ister kamuda, ister özel sektörde olsun çalışanların hayat pahalılığı karşısındaki alım güçlerini korumak için gereken kararları günü geldiğinde alacaktır” diye konuştu.