UNDP ve AB Lefkoşa Surlariçinde kamu hizmetlerini iyileştirmek için yeni bir fizibilite çalışması başlattı

UNDP ve Avrupa Birliği Yerel Altyapı Mekanizması, Lefkoşa Surlariçinde kamu hizmetlerini iyileştirmek için yeni bir fizibilite çalışması başlattı.

UNDP tarafından yapılan yazılı açıklamada projenin temel hedefinin, “yaşam standardını yükselterek şehri canlandırmak, tüm topluluklar için fırsat eşitliğini teşvik etmek, altyapı planlamasıyla ilgili bütünsel bir yaklaşım benimsemek, dirençli, sürdürülebilir ve finansal olarak uygulanabilir altyapı çözümleri geliştirmek” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, projenin amacının ise “Lefkoşa'nın daha geniş merkez bölgesiyle entegrasyonunu güçlendirecek olan tüm Suriçi için olumlu yayılma etkilerine sahip bir uygulama planı sunmak” olduğu belirtildi.

Fizibilite çalışmasının ilk aşaması olarak su, kanalizasyon, drenaj, elektrik, telekomünikasyon ve katı atık yönetiminin inceleneceği kaydedilen açıklamada, ikinci aşamada ise mobilite olanakları, yürüyüş/bisiklet parkurları, yaya öncelikli geçişler, kaldırımlar, sokak mobilyaları, sokak temizliği, peyzaj, yeşil alanlar ve haşere kontrolü gibi hafif altyapının inceleneceği ifade edildi.

Açıklamada, son olarak, yoğun insan eforu gerektiren organizasyonel kapasite aracılığıyla sunulan diğer önemli yerel şehir yönetimi hizmetlerinin inceleneceği de kaydedildi.

Daha fazla bilgi “media.cy@undp.org” adresi veya +357 22874733, +90392 2200027 numaralı telefonlardan elde edilebilir.