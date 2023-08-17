UNFICYP Kıbrıs Türk tarafının Pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaat çalışmalarından endişe duyduğunu açıkladı

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), Kıbrıs Türk tarafının ara bölgede Pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaat çalışmalarından endişe duyduğunu açıkladı.

UNFICYP'ten yapılan yazılı açıklamada, ara bölgede izinsiz olduğu savunulan inşaat faaliyetlerine yönelik uyarıda bulunuldu ve BM Kıbrıs Barış Gücü misyonunun zorunlu otoritesine saygı duymanın öneminin altı çizildi.

UNFICYP’in her iki tarafla da yakın ilişki içerisinde olduğu ve Pile bölgesinde karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme hususunda yol kat edildiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafına, Pile'deki inşaat çalışmaları başlamadan önce bu çabaları sürdürme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Gerginliği önlemek ve ara bölgedeki statükoyu sağlamak bizim en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. UNFICYP huzur ve istikrarın korunmasını sağlamak amacıyla durumu yakından izlemeye devam ediyor” denildi.

-Dışişleri Pile'de yaşayan vatandaşların KKTC topraklarına ulaşımını kolaylaştırmak için yol projesi hazırlandığını açıklamıştı

Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler yolu projesinin tamamen insani nedenlerle Pile köyünde yaşayan vatandaşların KKTC topraklarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığını vurgulamıştı.

Bakanlık açıklamasında, “Mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi /iyileştirilmesi projesi, Pile halkının, Pile bölgesindeki arazilerine kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapmasını sağlamak maksadıyla hazırlandığı” kaydedilerek Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve tüm çağrılarına rağmen Pile’de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı ve iyi niyetin karşılık görmediği kaydedilmişti.

Bakanlık, bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafının Pile – Yiğitler Yolu’nun tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldığını duyurmuştu.