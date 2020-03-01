Unite Cyprus Now : "Bir kişiye dava okundu"

Unite Cyprus Now, dün Lokmacı Barikatı’nda gerçekleştirilen eylem sonrasında protestoculardan birine, orada askerlik görevi yapan bir gençle aralarında yaşanan anlık gerginlikten dolayı dava okunduğunu kaydetti ve göstericinin acilen salıverilmesini istedi.

Örgüt yazılı açıklamasında, bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti” hükümetinin haklarına saygı gösterilmesini isteyen insanlar arasında korku yaymak istediğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” hükümetinin ayrıca internet üzerinde taciz ve tehdit edilen bu protestocu ile ailesinin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Örgüt, Avrupa Komisyonu’nun da kendi Tüzüğü ve AB vatandaşlarının barışçıl gösteri yapma demokratik hakkını korumak için acilen duruma müdahale etmesi gerektiğini de kaydetti.

Unite Cyprus Now, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatmasının Corona virüsüne yönelik bir önlem olmadığını kaydetti ve Rum Hükümetine, yarattığı “rezalet” olarak nitelendirdiği bu duruma yönelik sorumluluk üstlenme ve kapıları açma çağrısında bulundu.

Örgüt, “Kıbrısılar’a ise son ve kalıcı bölünme yolunda ayrılığı derinleştirici tüm önlemlere karşı direnme çağrısında” bulundu.

“Dün Lokmacı barikatında eylem yaparak barikatları yıkmaya çalışan barışsever Kıbrıslılar’ın Avrupalı vatandaşlar olarak sivil haklarının engellenmesine, Avrupa tüzüğünün ihlal edilmesine ve kendi adlarına hükümetin keyfi kararlar vermesine karşı sivil itaatsizlik sergilediklerini” kaydeden örgüt, kimseye zarar verilmediğine dikkat çekti.

Buna rağmen, protestoculardan biri ve askerlik görevini yapan genç arasında geçen anlık bir gerginlik seçilerek bütün barış hareketinin “şeytanlaştırıldığı” ve haklarını savunan vatandaşların susturulmaya çalışıldığını ifade eden örgüt açıklamasında şöyle denildi:

“Video kayıtlarından da görüleceği üzere protestocu anlık gerginliğin ardından özür dilemiştir. Gönüllü olarak ifade vermek üzere polis merkezine gitmiş ve kendine iki suçtan dava okunmuştur. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin haklarına saygı gösterilmesini isteyen insanlar arasında korku yaymak istediğinin bir göstergesidir. Gösterici acilen salıverilmelidir. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti internet üzerinde taciz ve tehdit edilen kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağlamalıdır. Avrupa Komisyonu kendi Tüzüğünü ve AB vatandaşlarının barışçıl gösteri yapma demokratik hakkını korumak için acilen duruma müdahale etmelidir. Polisin görevini yapmak için ordu görevlendirilmiştir. Tecrübesiz ve tamamen silahlı genç askerlere, bizim kendi çocuklarımıza, kendi insanlarıyla karşı karşıya gelmeleri emrini kim vermiştir? Barışçıl göstericilerin silahlı askerlerle karşı karşıya geldiği bir ülkede mi yaşamak isteriz? “