Ünlü markalar KKTC'deki seçkin saç zanaatkarlarını buluşturdu

HENKEL Beauty Care Professional - Schwarzkopf markası ile KKTC Bayii İpekay Tic. Ltd. seçkin saç zanaatkarlarını buluşturdu… Etkinlik, Chamada Prestij Çatalköy Girne’de yapıldı.

Biz1olunca isimli buluşmada; HENKEL Beauty care Professional Genel Müdürü Viki Motro, HENKEL Beauty care Professional Pazarlama Müdürü Şehla Heper, HENKEL Beauty care Professional Akademi Müdürü Murat Noyan , HENKEL Beauty care Professional İç Anadolu Bölge Satış Yöneticisi Emre Bilgin, HENKEL Beauty care Professional Bütçe operasyon uzmanı İbrahim Erdem ve tüm İpekay yöneticileri ile satış ekipleri seçkin saç zanaatkarları ile buluştu.

Yaklaşık 2 yıldır yaşanan ağır pandemi süreci sonrasında ilk defa bir araya gelen zanaatkarlar ve marka yöneticileri 2022 yılına dair en başta sağlık sağlık temennisinde bulundular ve SCHWARZKOPF markalarının 2022 projelerini paylaştılar.

2022 yılı seyahat, eğitim ve marka bazındaki yeni ürün stratejilerinin paylaşımı sonrasında ise yine hep birlikte akşam yemeğine devam ederek uzun bir aradan sonra biraraya gelebilmenin keyfini çıkardılar…